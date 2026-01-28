演説するトランプ米大統領＝6日、ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は27日、米国の軍事攻撃を受けたベネズエラと対米共闘で協力してきたキューバについて「崩壊寸前の国家だ」との認識を改めて示した。キューバにとりベネズエラは主要な石油調達先。ベネズエラ産原油を管理下に置いた米国は供給を止めるとし、キューバは苦境を迎えている。トランプ政権はベネズエラ以外からの石油輸入を阻止す