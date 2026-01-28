5¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦POW¡Ê¥è¥Á¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¡¢¥¸¥ç¥ó¥Ó¥ó¡¢¥É¥ó¥è¥ó¡¢¥Û¥ó¡Ë¤¬¡¢¤­¤ç¤¦28Æü¸á¸å6»þ¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCOME TRUE¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£m-flo¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¡ùTaku Takahashi¤¬¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¡Ú¥½¥í¥«¥Ã¥È¡ÛTrainee A½Ð¿È¡¦YORCH¤Ê¤É¡ªPOW¥á¥ó¥Ð¡¼ËÜºî¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë·×4²ó¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤ò¸«¤»¤¿POW¤Î2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¡£Ä©Àï¤äÊÑ²½¤òÁ°¤Ë¡Ö¤ä¤ë¤Ù