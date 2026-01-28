中国商務部によると、2025年に中国で新たに設立された外資系企業は前年同期比19．1％増の7万392社だった。実行ベース外資導入額は7476億9000万元（約16兆8230億円）だった。産業別の実行ベース外資導入額を見ると、製造業は1855億1000万元、サービス業は5451億2000万元。ハイテク産業は2417億7000万元、そのうち電子商取引サービス業、医療機器・器具製造業、航空宇宙機器製造業などで高い伸びが見られた。（提供/人民網日本語版・