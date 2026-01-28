2025年、社宅に備えられていたテレビなどをたたき割るなどして壊した疑いで、37歳の男が2026年1月27日に逮捕されました。 器物損壊の疑いで逮捕されたのは、住所不定の梱包作業員の男（37）です。警察によりますと、男は、2025年6月から8月頃、住んでいた社宅の部屋のテレビなどをたたき割るなどして壊した疑いが持たれています。 男は、静岡県富士市の会社の派遣社員として働いていましたが会社に来なくなり、社宅の部屋を確認