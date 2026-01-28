酒を注ぐパブの従業員＝2023年1月、英国ケンブリッジ（ロイター＝共同）【ロンドン共同】英政府は27日、地方自治体が事業用資産に課す「事業税」について、南部イングランドのパブへの請求額を4月からの1年間、15％引き下げると発表した。その後の2年間も実質的な税負担が増えないようにする。英メディアによると昨年11月発表の予算案で事業税が大幅に引き上げられ反発が拡大。政府は方針転換を迫られた。政府によると、2010年