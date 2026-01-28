大麻由来の違法成分「テトラヒドロカンナビノール（ＴＨＣ）」入りのスイートポテトを営利目的で製造したとして、京都府警は２７日、長野県軽井沢町の無職の男（２６）を麻薬取締法違反（営利目的製造）の疑いで逮捕した。「私が作ったものではない」と容疑を否認しているという。発表によると、男は昨年１１月、自宅で大麻草とバターを使って、ＴＨＣ入りのスイートポテト８個を営利目的で製造した疑い。府警によると、別の