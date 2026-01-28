東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値183.29高値183.75安値182.13 185.60ハイブレイク 184.68抵抗2 183.98抵抗1 183.06ピボット 182.36支持1 181.44支持2 180.74ローブレイク ポンド円 終値210.85高値211.76安値210.02 213.47ハイブレイク 212.62抵抗2 211.73抵抗1 210.88ピボット 209.99支持1 209.14支持2 208.25ロ&#1254