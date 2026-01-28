東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.60高値9.66安値9.55 9.77ハイブレイク 9.71抵抗2 9.66抵抗1 9.60ピボット 9.55支持1 9.49支持2 9.44ローブレイク シンガポールドル円 終値120.73高値121.99安値120.65 122.94ハイブレイク 122.46抵抗2 121.60抵抗1 121.12ピボット 120.26支持1 119.78支持2 118.92ローブレイ