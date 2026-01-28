東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7011高値0.7016安値0.6902 0.7165ハイブレイク 0.7090抵抗2 0.7051抵抗1 0.6976ピボット 0.6937支持1 0.6862支持2 0.6823ローブレイク キーウィドル 終値0.6046高値0.6051安値0.5955 0.6176ハイブレイク 0.6113抵抗2 0.6080抵抗1 0.6017ピボット 0.5984支持1 0.5921