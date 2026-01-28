通貨別短期トレンド一覧 1.円＜↑↑↑＞ 2.スイスフラン＜↑↑＞ 3.カナダドル＜↑↑＞ 4.NZドル＜↑＞ 5.豪ドル＜↑＞ 6.ユーロ＜↑＞ 7.ポンド＜↑＞ 8.ドル＜↓↓↓＞ 1月28日8時18分時点