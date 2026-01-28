ＮＹ金時間外でも上昇ドル安に政府閉鎖懸念、イラン緊張 東京時間08:22現在 ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝5213.60（+93.00+1.82%） NY金は時間外でも上昇。ドル安と政治不安、中東情勢などを受け安全資産の金需要が高まっている。 米民主党上院トップのシューマー院内総務は民主党は「圧倒的に団結」していると述べ、政府閉鎖につながろうとも歳出法案に反対する構え