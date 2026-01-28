27日、米アイオワ州クライブで演説するトランプ大統領（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は27日、中西部アイオワ州で記者団に、主要通貨に対する最近の米ドルの下落を問題視しない考えを示した。一方、かつて日本と中国がそれぞれの自国通貨である円、人民元が安くなることを望んでいたと批判し「（米国の）競争力が落ちるので、切り下げは公平ではないと話してきた」と主張した。足元の外国為替相場の動きと発言