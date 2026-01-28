きのう富山市の用水路の中で、89歳の男性が倒れているのが見つかり、病院へ運ばれましたが死亡しました。男性は除雪作業中に誤って用水に転落したと見られます。富山南警察署によりますと、きのう午後1時45分ごろ富山市田畠の用水路の中で、近くに住む無職の牧谷孝之さん（89）が仰向けに倒れているのを、牧谷さんを探していた警察官が見つけました。牧谷さんは、搬送先の病院で死亡が確認されました。死因は水死でした。用水路は