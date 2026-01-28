・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝６２．３９ドル（＋１．７６ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝５０８２．６ドル（＋０．１ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝１０５５２．３セント（－９５５．７セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５２３．２５セント（＋０．７５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４２６．５０セン