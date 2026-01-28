25日、米ミネアポリスで移民・税関捜査局に抗議する人々（AP＝共同）【ミネアポリス共同】米南部テキサス州の連邦地裁は26日、中西部ミネソタ州ミネアポリス郊外で移民・税関捜査局（ICE）の捜査官に20日拘束された南米エクアドル出身の5歳の男児と父親について、国外追放や他地域への移送を禁じる命令を出した。米メディアが伝えた。男児と父親は現在、テキサス州のICE施設で収容中。父親は連邦政府を相手取り訴訟を起こして