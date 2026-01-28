カウテール・ベン・ハニア監督による映画『The Voice of Hind Rajab（原題）』が、邦題『ヒンド・ラジャブの声』として、9月4日より全国公開されることが決定した。【写真】ヴェネチア国際映画祭では驚異の8冠『ヒンド・ラジャブの声』場面写真本作は、世界が傍観した悲劇の実話を基に描く、魂が震える実録ドラマ。第82回ヴェネチア国際映画祭にて銀獅子賞（審査員大賞・グランプリ）受賞を含む驚異の8冠を達成し、先日発表さ