広島、阪神で通算１１９勝をマークし、現在はデイリースポーツ評論家を務める安仁屋宗八氏が、現役時代の記憶を振り返ります。今では想像もつかない昭和ならではの破天荒なエピソードを語り尽くします。◇◇古葉（竹識）さんも当然、僕がお世話になった恩人のひとり。あれは僕が阪神へ移籍し、５シーズンが経過した年だから１９７９年のオフ。留守中に古葉さんから電話があって女房が出たんだが、内容は分からない。