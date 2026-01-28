1月27日までに、おばたのお兄さんがアメーバオフィシャルブログを更新。家族らと屋内型コミュニケーションパーク『サンリオピューロランド』を訪れたとして、記念ショットなどを多数公開し、反響を呼んでいる。【写真】寝そべりながら撮影した息子との仲良し父子SHOTも公開25日、おばたのお兄さんは、「妻と息子、初めてのピューロランドで即退場！」と題してブログを更新すると、家族と友人家族でピューロランドを訪れたことを報