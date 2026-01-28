高野山タクシーは、「関西国際空港〜高野山地域直行あいのりタクシー送迎サービス」を1月15日に開始する。関西国際空港と高野山地域を直行で結ぶ、定額の乗り合いタクシー。ユタカ交通などと連携し、航空便の予約とあわせて空港到着後の移動手段を同時に確保できる仕組みとした。関西国際空港〜高野山間の移動は、リムジンバスがコロナ禍以降運休しており、鉄道やケーブルカー、路線バスなど複数の交通機関を乗り継ぐ必要があった