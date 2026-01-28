老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、給与から天引きされる厚生年金保険料についての質問です。Q：65歳で年金を受け始めた後、同じ会社で正社員として働いています。給与から引かれる厚生年金保険料は