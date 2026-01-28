俳優の磯村勇斗さんは1月27日、自身のInstagramを更新。2PMのオク・テギョンさんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】磯村勇斗＆2PM・テギョンのイケメンツーショット「このツーショ眼福すぎ」磯村さんは「長らくお待たせしました！Netflix『SOUL MATE』5月14日（木）世界独占配信です！！」と伝え、1枚の写真を投稿。Netflixドラマ『ソウルメイト』で主演を務める自身とテギョンさんのツーショットを載せ