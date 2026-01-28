雪が降り積もった衆院選候補者のポスター掲示板＝26日、札幌市日本付近は29日から30日にかけて強い冬型の気圧配置となり、上空には寒気が流れ込む見込みで、気象庁は28日、東日本と西日本の日本海側を中心に大雪になる所があるとして警戒を呼びかけた。山沿いや山地だけでなく、平地でも大雪の所がある。30日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で北陸70センチ、近畿50センチ。その後の24時間は北陸70センチ、近畿40