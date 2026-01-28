【ニューヨーク共同】27日のニューヨーク外国為替市場の円相場は対ドルで上昇し、一時1ドル＝152円10銭と昨年10月下旬以来、約3カ月ぶりの円高ドル安水準を付けた。片山さつき財務相が27日にオンラインで開かれた先進7カ国（G7）財務相会合後、記者団に「必要に応じて米国の当局と緊密に連携しながら適切な対応を取る」と発言。円安是正に向けた日米協調による為替介入への警戒感から円買いドル売りが加速した。円相場は午後