広島・鈴木健矢投手（２８）が２７日、マツダスタジアムでの合同自主トレに合流した。２４年の現役ドラフトで日本ハムから加入し、今年が移籍２年目となるサブマリン。日本ハム・新庄監督の下ではキャンプ初日の実戦を経験しており、２月１０、１１日に予定されている紅白戦を歓迎。「早い調整には慣れている。常にアピールが必要な立場なので１発目から結果を残せれば」と意気込んだ。すでに捕手を座らせてのブルペン投球も行