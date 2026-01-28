ウクライナのゼレンスキー大統領は、第2の都市ハルキウで旅客列車がロシア軍の攻撃を受け、4人が死亡したと明らかにしました。【映像】旅客列車から炎が上がる様子ゼレンスキー大統領によるSNSへの投稿によりますと、27日、ハルキウで200人以上の一般客を乗せた列車がロシア軍のドローン3機の攻撃を受け、少なくとも4人が死亡したということです。ゼレンスキー大統領は「列車内の民間人を殺害することに軍事的な正当性ない」