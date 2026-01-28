投資すべき会社は何を基準に選べばいいのか。明治大学専門職大学院の山口不二夫専任教授は「貸借対照表に記載される資産の部には、20〜30ほどの勘定項目がある。この項目の『硬度』に注目するといい」という――。（第1回）※本稿は、山口不二夫『火星の決算日はいつになる？』（東洋経済新報社）の一部を再編集したものです。■会計のプロが教える「企業の財政状態を把握する方法」財務3表（「貸借対照表」「損益計算書」「キャッ