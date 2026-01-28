プロ野球のスター選手のMLB移籍が相次ぐ中、選手の移籍やNPB復帰に制限をかける議論が活発になっている。ライターの広尾晃さんは「それは逆効果だ。むしろ現状では移籍の自由化を進めたほうがいい」という――。写真＝時事通信フォトマイナビオールスターゲーム2024の記者会見に出席した阪神の岡田彰布監督＝2024年5月17日、大阪市内 - 写真＝時事通信フォト■元阪神監督・岡田氏の「5年は帰ってくるな」今オフも村上宗隆、岡本和