日向坂46・金村美玖＆上村ひなの 日向坂46が、2026年の幕開けを飾る16thシングル「クリフハンガー」を2026年1月28日(水)にリリースする。今作は五期生の大野愛実を新センターに迎え、これまでのグループのイメージを鮮やかに塗り替えるような、疾走感と強い意志にあふれた楽曲となっている。今回のインタビューでは、二期生の金村美玖と三期生の上村ひなのにインタビューを敢行。シングル楽曲の印象やMV撮影のエピソード、そ