恋愛リアリティ『ハートシグナル3』出身のソ・ミンジェが、育児中の様子を共有し注目を集めている。ソ・ミンジェは1月26日、自身のインスタグラムを更新。「こんなだった子が、こうなるなんて。寝たふりしても、私が分からないと思ってるの？」という文章とともに、短い動画2本を投稿した。【写真】「飛び降りた」ソ・ミンジェ、麻薬の副作用公開された動画には、息子がおしゃぶりをくわえたまま目を大きく開けて母親を見つめる姿