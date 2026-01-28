Netflix映画『僕の狂ったフェミ彼女』最新場面写真 永野芽郁が主演を務めるNetflix映画『僕の狂ったフェミ彼女』の最新の場面写真が27日、都内で行われた『Next on Netflix 2026』で公開された。【動画】大胆美背中、永野芽郁本作は、韓国の大ヒット小説で、日本でも衝撃と話題を呼んだ同名小説の映画化。主演に永野芽郁、監督に小林啓一氏（『お嬢と番犬くん』『恋は光』）を迎え、2026年配信に配信される。初恋の