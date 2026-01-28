坂本昌行が主演する舞台「るつぼ The Crucible」が3月14日から東京芸術劇場プレイハウスで上演される。本作は、「セールスマンの死」や「橋からの眺め」などで知られる劇作家アーサー・ミラーの代表作で、1692年にマサチューセッツ州セイラムで実際に起きた魔女裁判を題材に、集団心理の恐ろしさや人間の尊厳と愚かさを描く。主人公のジョン・プロクターを演じる坂本と、坂本とは舞台では初共演となるジョン・ヘイル牧師役のふぉ