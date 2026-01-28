寒さが深まる季節、心も体もほっと満たしてくれる一杯が恋しくなります。そんな冬のひとときに寄り添うのが、PRONTOから登場するEXILE SHOKICHI氏監修の特別なドリンク。ワインの奥深さとやさしい甘みを楽しめる2つのメニューは、大人の余裕を感じさせる味わいが魅力です。日常の延長にある、少し贅沢なサカバタイムを楽しんでみませんか♪ 華やかさを楽しむ限定オーガニックワイン タヴェルネッロオルガニコシラ