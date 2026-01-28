【ワシントン共同】AP通信は27日、米中西部ミネソタ州で不法移民取り締まりに抗議していた米国人男性が射殺された事件で、国土安全保障省は連邦捜査官2人が発砲したとする連邦議会向けの報告書をまとめたと伝えた。