〓石あかりがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）第83話が28日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、サワ（円井わん）が試験勉強に燃えていると知り、サプライズの成功に浮かれるトキ（〓石あかり）。その様子にヘブン（トミー・バストウ）も安心する。そこに錦織（吉沢亮）がヘブンに相談にやってくる。校長になる決意を告げる錦織の背中をヘブンは押す。その頃、サワと庄田（濱正悟）は2人で試