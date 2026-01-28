開幕まで残り約1カ月。昨年のスタッツとともに、各選手のギア選びのポイントを振り返る。今回は、パーオン率75.3030%で1位に輝いた高橋彩華のアイアンについて紹介する。【写真】パーオン率1位の高橋彩華、フェースの打痕は芯部分だけにくっきり！昨シーズン、高橋は6I〜PWでミズノの中空モデル『Mizuno Pro 245』に、シャフトは『TRAVIL 85S』を組み合わせて戦い、「宮里藍 サントリーレディス」では3年ぶりの優勝を果たしている