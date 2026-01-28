【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：49,003.41 ▼408.99（1/27）NASDAQ：23,817.10 △215.74（1/27） 1.概況 米国市場は高安まちまちとなりました。ヘルスケアセクターが大きく売られ、中でもユナイテッドヘルス・グループ［UNH］の下落が指数の重荷となりました。公的医療保険を管轄するメディケア・メディケイド・サービスセンター（CMS）が2027年度の保険会社への支