2026年1月24日より第2期が放送開始となったTVアニメ『メダリスト』より、Season1 & 2の音楽を網羅したオリジナルサウンドトラックが2026年4月22日にCDリリース決定！原作は「アフタヌーン」にて連載中、つるまいかだが描く本格フィギュアスケート漫画。「次にくるマンガ大賞」受賞など数々の賞に輝き、多くの読者の胸を熱くさせた傑作が、第1期を経て、待望のアニメ第2期へ突入！2027年