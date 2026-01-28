【モデルプレス＝2026/01/28】モデルの藤井サチ（ふじい・さち／28）が1月28日に自身初のフォト＆スタイルブック『雨のち、サチ。』（光文社）を発売。モデルプレスでは撮影に向けて準備したこと、夫婦での初撮影についてや今作に込めた思いを聞いた。【写真】新婚の上智卒モデル「優しそうな旦那様」イケメン夫との和装ショット◆藤井サチ、1stフォト＆スタイルブック「雨のち、サチ。」2026年に20代ラストイヤーを迎える藤井が、