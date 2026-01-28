モデルで俳優の長谷川京子さん（47）が2026年1月23日、自身のインスタグラムを更新。引き締まった美ボディが際立つタンクトップ姿を披露した。「朝8時スタートのピラティス」長谷川さんは、「朝8時スタートのピラティス」といい、タンクトップ姿でピラティスをする様子を投稿した。「いつもは早くて9時スタート、だったのだけど、朝の太陽ってこんなに清々しくて気持ち良いんだ」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真で