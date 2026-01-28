【本日の見通し】ドル円は152円台前半へ、円高、ドル安両面からの動きだけに、まだ流れが続くか 昨日の市場でドル円は154円台後半から152円台前半までドル安円高となった。154円台後半で推移していたロンドン市場で、一気に円買いが入り153円台前半へ急落。いったんは154円台を回復する場面も見られたが、その後じりじりとドル安が進み、さらにNY市場夕方にトランプ大統領が記者から急速なドル安について質問され「（ド