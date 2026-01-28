エジプト出身のタレント、フィフィ（49）が28日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。「ゾンビたばこ」と称される指定薬物のエトミデートについて、まん延への危機感を示した。フィフィは、中国のSNSに投稿された、「ゾンビたばこ」を吸引した人が路上でフラフラになったり、路上に寝転んだ様子とされる動画を報じた番組映像を引用。「医療現場で使用される強力な麻酔薬『エトミデート』を、正体不明の濃度で吸引するという危険