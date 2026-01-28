２７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５２円２１銭前後と前日と比べて２円００銭弱のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円２９銭前後と同１０銭強のユーロ高・円安だった。 ドル円相場は前日までに円高・ドル安が急速に進んだ反動で日本時間夕に１５４円８８銭まで上伸する場面があったものの、日米協調介入への警戒感が依然として強いことから海