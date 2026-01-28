２８日の東京株式市場は主力株をはじめ上値の重い展開で日経平均株価は下値を探る展開となることが予想される。外国為替市場で再び急速な円高が進んでいることが重荷となり、下値は５万３０００円台を割り込む場面も考えられる。ただ、前日同様に半導体主力株の値動き次第で頑強な地合いに変わることも想定され、売り一巡後は為替市場の動向を横にらみに、上下に方向感の見えにくい値動きとなるケースもありうる。前日の欧