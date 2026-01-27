介護が必要になる背景にはさまざまな病気がありますが、介護保険制度は、加齢による変化だけでなく、40～64歳の方が介護を受けられる条件として16の特定疾病が定められています。これらの病気は、日常生活の動作に影響が出やすく、進行とともに身体の支えや生活の見守りが欠かせない状況になることがあります。特定疾病にあてはまる場合は、年齢に関わらず介護保険の申請が可能であり、福祉用具の利用、訪問支援、通所サ