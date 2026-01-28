通勤や待ち時間などの隙間時間を「有効活用しよう」と意識して行動したはずなのに手応えがない……そんな感覚を抱くことはないだろうか。その原因は時間の長さや意欲の問題ではなく、時間を使うと戦略が伴っていない可能性があるという。隙間時間を使っても成果が上がらない理由を紐解く。※本稿は、コンサルタントの本山裕輔『仕事ができる人がキリの悪い時間にやっていること』（サンマーク出版）の一部を抜粋・編集したものです