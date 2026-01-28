― ダウは408ドル安と反落、ユナイテッドヘルスの下落が重石に。半導体株が買われナスダックは5日続伸 ― ＮＹダウ 49003.41 ( -408.99 ) Ｓ＆Ｐ500 6978.60 ( +28.37 ) ＮＡＳＤＡＱ 23817.10 ( +215.74 ) 米10年債利回り4.244 ( +0.031 ) ＮＹ(WTI)原油 62.39 ( +1.76 ) ＮＹ金 5082.6 ( +0.1 ) ＶＩＸ指数16.35 ( +0.20 ) シカゴ日経225先物 (円建て)5283