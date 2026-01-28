人類が滅亡するまでの時間を示す「終末時計」の残り時間が、過去最短の「85秒」に更新されました。【映像】過去最短「85秒」に更新された“終末時計”「終末時計」は人類滅亡の時刻を「午前0時」と想定し核使用や気候変動などの脅威を分析してどれほど危機が迫っているかを示します。2026年は去年から4秒縮まって残り85秒となり、「ロシアや中国、アメリカなどの大国がより攻撃的、敵対的、国家主義的になりリスク回避に欠か