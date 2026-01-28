アメリカが地球温暖化対策の国際的枠組み「パリ協定」から正式に再離脱しました。【映像】アメリカ、パリ協定から再離脱アメリカは第2次トランプ政権の発足直後の去年1月27日、パリ協定からの離脱を国連に通告しました。規定に基づき1年後に離脱することが確定するため27日、正式に離脱しました。アメリカがパリ協定から離脱するのは2度目です。前回は2020年の第1次トランプ政権下で、約3カ月後にバイデン政権で復帰して