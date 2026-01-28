28日（水）は日本海側で雪が強まり、全国的に厳しい寒さになるでしょう。【28日（水）の天気】日本付近は冬型の気圧配置となり、上空に強い寒気が流れ込んできています。日本海側では雪やふぶきとなり、夜にかけて降り方が強まる見込みです。北海道西岸に低気圧があるため、渡島半島や青森県に発達した雪雲がかかるおそれがあります。また、西日本の日本海側では日中は湿った雪になりますが、夜には積もるタイプの雪に変わるでしょ