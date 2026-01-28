筆者の話です。友人との何気ない会話で、ふと口にした「今の子たちは」という一言。その瞬間、胸の奥に小さな引っかかりが残りました。 口にした言葉 友人と、学生時代の思い出話をしていたときのことです。部活の朝練や、テスト前の一夜漬け、アルバイトで失敗して落ち込んだ日のこと。当時は必死だった出来事を、今では笑いながら話せる年齢になりました。 「今なら無理だよね」「あの頃は体力あったよね」そんな言葉が自然